نائب كويتي يطالب بوقف أمسية عن شاعر توفي قبل 741 سنة

ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من أحد النواب في مجلس الأمة الكويتي، إثر مطالبته بإلغاء أمسية عن الشاعر والفقيه جلال الدين الرومي، المتوفى في عام 1273م، أي قبل ما يعادل 741 سنة.

وأكد النائب محمد الجبري أنه تلقى رسالة تفيد بأن أمسية ستقام عن جلال الدين الرومي خلال هذا الشهر في الكويت، مشدداً على ضرورة إيقافها من قبل وزيري الداخلية والإعلام.

وتحدث النائب محمد الجبري، في إحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي عن أنه يجب على وزارة الداخلية منع الأمسية عن جلال الدين الرومي، وذلك بسبب أن مثل هذه الأمسيات فيها من الخزعبلات والرقص المنافي للشريعة الإسلامية.

وأضاف الجبري أنه تحدث لكل من وزيري الأوقاف والإعلام في الكويت، وطالبهما بمنع مثل هذه الأمسيات، وذكر خلال حديثه أن هذه الأمسية تحديداً، وُجّهت دعواتها للنساء فقط.