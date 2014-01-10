عراك روسي بالأيدي ينتهي بقطع أذني رجلين

خاض رجلان روسيان مخموران تحدياً بكباش الأيدي على أن تقطع الأذن اليسرى للخاسر، وانتهى التحدي بالاتفاق على قطع الأذن اليسرى لكل منهما بعدما تعذر على أي منهما الفوز على الآخر، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

ووقعت الحادثة هذه، الثلاثاء الماضي، أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد لدى الطائفة الأرثوذكسية، في كيميروف جنوب روسيا، وفقاً لبيان صادر عن الشرطة.

وقام تحدّي الكباش بين الرجلين على أن يقطع الخاسر أذنه اليسرى، ولما لم يكن ممكناً لأحدهما التفوق على الآخر بقوة الساعد، قرر الرجلان إنهاء التحدي بأن يقوم كل منهما بقطع أذنه اليسرى تعادلاً.

وبالفعل، قطع أحدهما أذنه اليسرى كلها، أما الثاني فقطع جزءاً منها، ونقلا معاً إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وفقاً للشرطة.