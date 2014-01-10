علماء يتنبؤون ببدء عصر جليدي جديد على الأرض

أعلن خبير المحيطات الياباني، ماتوتاكا ناكامورا، أن الأرض تدخل حالياً عصراً جليدياً جديداً، مضيفاً أن درجة الحرارة ستنخفض على الأرض إلى درجة انتشار الغطاء الجليدي وصولاً إلى المناطق الاستوائية، وذلك بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر اليوم الجمعة.

ويتوقع نفس السيناريو كثير من العلماء اعتماداً على نتائج متابعة تغير المناخ خلال سنوات طويلة.

ويذكر العلماء أن الأرض شهدت 15 عصراً جليدياً استمر كل منها 10 آلاف سنة، مشيرين إلى أننا نعيش حالياً في نهاية المرحلة الانتقالية بين عصرين جليديين ومحذرين من ضرورة الاستعداد لبدء عصر جليدي جديد. وجمع العلماء الكثير من الدلائل ليثبتوا حدوث هذه العصور الجليدية.

في سياق متصل، تنبأ العالم الروسي المعروف الذي يقوم بمتابعة الشمس في مرصد بولكوفسكايا الروسي، حبيب الله عبدالصمدوف، ببدء العصر الجليدي أيضاً.

وقال إنه اتضح في السنوات الأخيرة إن نشاط الشمس ينخفض كثيراً، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة المحيط العالمي وبالتالي الكوكب كله.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه النظرية لها كثير من المعارضين يرون أن الأرض تواجه اليوم خطر الاحترار العالمي.