فرانسوا هولاند وقصة حظه العاثر في مصافحة الرؤساء

منذ بداية العام الحالي انشغل العديد من وسائل الإعلام العالمية بنشر صور للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في ظروف محرجة أثناء استقباله لضيوفه في القصر الرئاسي.

إذ يبدو أن سنة 2013 لم تكن موفقة بالنسبة لسيد الإيليزيه، بعد أن عمد العديد من ضيوفه من رؤساء الجمهوريات والحكومة إلى إهمال اندفاعه لاستقبالهم ومصافحتهم، منشغلين بالصحافيين والمصورين.

لعلها مجرد هفوات أو أخطاء بروتوكولية بسيطة، إلا أنها كانت كافية للعديد من الصحف، من أجل تلقف اللحظة وتركيب عدد من الألبومات حول هفوات هولاند.

وعلى الرغم من أن أول صحيفة نشرت تلك الصور كانت صحيفة Volkskrant الهولندية، إلا أن العديد من الصحف العالمية عمدت كذلك إلى تداول صور مماثلة، حتى أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ابتكرت ألبومها الخاص من مصافحات الرئيس الفرنسي، كذلك فعلت "إندبندنت".

الطريف في الصور أنها تشمل العديد من الرؤساء، بدءاً بالرئيس الإيراني حسن روحاني، مروراً برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيسة كوستا ريكا وكوريا الجنوبية وغيرهم العديد من الرؤساء الذين انشغلوا عن سيد الإيليزيه، بعدسات الكاميرا.

أما قصة الهفوات الأخرى التي ظهرت علناً في عدد من المناسبات الدولية، فتلك مسألة أخرى تلقفتها الصحف والقنوات والبرامج التلفزيونية الفرنسية، لاسيما في لقاءاته مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.