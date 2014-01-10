غرام سري بين الرئيس الفرنسي والممثلة جولي غاييه

كشفت مجلة المشاهير الفرنسية "كلوسر" عن علاقة تربط الرئيس فرنسوا هولاند مع الممثلة جولي غاييه في ملف من 7 صفحات مرفق بصور نشرته في عددها الجمعة.

وأعلنت المجلة المتخصصة في أخبار المشاهير ليل الخميس على موقعها الإلكتروني عن صدور عدد خاص، الجمعة، "يحوي صورا عن العلاقة بين رئيس الدولة والممثلة جولي غاييه".

وتصدرت غلاف المجلة صورة للرئيس تحت عنوان عريض: "فرانسوا هولاند وجولي غاييه - الغرام السري للرئيس".

وكتبت المجلة: "قرابة رأس السنة انضم الرئيس معتمراً خوذة على دراجته النارية إلى الممثلة في منزلها، حيث اعتاد الرئيس قضاء الليل"، معلقة أنها "صور مدهشة".

وطرحت المجلة مسألة أمن الرئيس، موضحة أنه كان "برفقة حارس شخصي واحد يحفظ سر هذه اللقاءات مع الممثلة ويجلب لهما حتى الكرواسون".

ورداً على ذلك، أعلن فرانسوا هولاند أنه يعتزم ملاحقة المجلة قضائياً مندداً بـ"انتهاك حياته الخاصة".

وفي بيان تلاه أحد المقربين منه، وأصدره باسمه الشخصي وليس بصفته رئيساً للجمهورية، أعرب هولاند عن "أسفه الشديد لهذا الانتهاك للحياة الخاصة التي تمثل حقاً له مثل أي مواطن آخر"، مشيراً إلى أنه "يدرس إمكانات الرد على هذا المقال بما في ذلك قضائياً".

وكانت جولي غاييه (41 عاماً) رفعت شكوى الى نيابة باريس في نهاية مارس 2013، لتحديد المسؤولين عن شائعات سرت على الإنترنت وأفادت بارتباطها بعلاقة مع هولاند (59 عاماً).

وفي 2012 شاركت الممثلة في شريط إعلاني في حملة فرانسوا هولاند الانتخابية وصفت فيه المرشح للرئاسة آنذاك بأنه رجل "متواضع ورائع وينصت فعلاً إلى الآخرين".

وفور صدور المقال على موقع "كلوسر" سارع العديد من الشخصيات السياسية الى التعليق على موقع "تويتر".

وقالت الوزيرة السابقة كريستين بوتان إنه "في المساء الذي تُضعف فيه فرنسا حرية التعبير، يعلنون لنا في كلوسر عن غرام سري للرئيس".