"ديودونيه" ممنوع في فرنسا.. بحجة "معاداة السامية

بعد أن أيدت محكمة فرنسية حظر عرض مسرحي كان سيقدمه، الفنان الكوميدي "ديودونيه" الجمعة، في مدينة تولوز، ها هو الدور يأتي على العاصمة الفرنسية أيضاً، حيث منع عرض آخر كان مقرراً اليوم السبت. أما التهمة التي وجهتها له الحكومة فهي إهانة ذكرى ضحايا المحرقة النازية، وهو ثالث عرض يتعرض للحظر في جولة فنية في أنحاء البلاد.

من جهته، قال محامي الفنان الكوميدي: "إنه سيستأنف الحكم الذي جاء بعد حكم صدر، الخميس، بحظر حفل افتتاح العرض في مدينة نانت بغرب البلاد".

وغرمت السلطات ديودونيه (46 عاماً)، مراراً لاتهامه بترديد لغة تحض على الكراهية ومنعته السلطات المحلية في عدد من المدن من تقديم عروضه على أساس أنها تعرض الأمن العام للخطر. في حين أوضح محاميه جاك فرديير أن الحظر المفروض على عروض موكله انتهاك لحقه في حرية التعبير.

ويعتبر تأييد الحكم الذي صدر، نصراً لوزير الداخلية، مانويل فالس، وللرئيس فرانسوا هولاند، اللذين طالبا السلطات المحلية باتخاذ موقف حاسم من حظر هذه العروض.

وبدأ ديودونيه، الذي كان في الأصل نشطاً في جماعات يسارية مناهضة للعنصرية ينتقد اليهود وإسرائيل علناً عام 2002، وخاض بعد ذلك بعامين انتخابات أوروبية لصالح حزب مؤيد للفلسطينيين.

في المقابل، يرد الفنان الكوميدي على كل التهم الموجهة إليه، والانتقادات، مشدداً على أن عروضه مناهضة للصهيونية وللمؤسسة وليست معادية للسامية. وقد أثار المنع الذي تكرر اليوم السبت أيضاً، بلبلة كبيرة في فرنسا بين مؤيد ومعارض لاسيما في بلد يعرف عنه تقدمه في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.