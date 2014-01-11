أرجنتيني يعيش مع والدته المتوفاة قبل 10 سنوات

عثرت الشرطة الأرجنتينية على رجل ميت هذا الأسبوع في منزله في "بوينوس ايريس"، واكتشفت بالمناسبة أيضا جثة والدته المتوفاة قبل 10 سنوات.

وكانت المرأة المسنة، وتدعى "مارغريتا" جالسة على كرسي في المطبخ منتعلة خفين، ومغطاة بشرشف، وقد تحولت إلى مومياء تقريباً عندما دخل عناصر الشرطة إلى المنزل الواقع في ضاحية "فيسينتي لوبيث" السكنية شمال "بوينوس ايريس".

وقد أتت الشرطة إلى المكان بعد شكاوى من الجيران الذين أزعجتهم رائحة كريهة، في وقت تضرب موجة حر العاصمة الأرجنتينية.

ومن المقرر إجراء تشريح للجثتين لتحديد أسباب الوفاة، فيما أفادت عناصر التحقيق الأولي أن الرجل ممدد على الأرض منذ شهر تقريباً.