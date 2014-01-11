حريق يلتهم بلدة عمرها أكثر من ألف سنة في منطقة التبت

أتى حريق كبير على أكثر من مئة منزل في بلدة في التبت، يعود تأسيسها لأكثر من ألف سنة تقع في منطقة شانغريلا، التابعة لإقليم يونان (جنوب غرب الصين)، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وشبت النيران في منتصف الليل، وسرعان ما انتشرت إلى شوارع دوكيزونغ، المؤلفة غالباً من منازل خشبية مشيدة على الطريقة التقليدية في التبت، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وسرعان ما احتشد أكثر من ألف عنصر إطفاء ومتطوع لاحتواء الحريق الذي لم يخمد بالكامل إلا صبيحة، السبت، على ما جاء في موقع إخباري تابع لسلطات إقليم يونان.

وأظهرت الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام الحكومية ألسنة النار عالية جداً تأتي على منازل حي كامل.

ولم يتسبب هذا الحريق بوقوع أي إصابات، إذ إنه تم إجلاء السكان مسبقاً، ولا تزال أسبابه مجهولة حتى الآن، وتقدر كلفة أضراره حتى الآن بمئة مليون يوان (12 مليون يورو)، بحسب موقع "زهونغوو شيون وانغ" الإخباري.

وقد أسست بلدة دوكيزونغ قبل 1300 سنة، وهي تضم 700 منزل موزع على مساحة 16 كيلومتراً مربعاً، وهذه البلدة معروفة بتراثها الحضري وبيوتها التقليدية التي تم الحفاظ عليها.