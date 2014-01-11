أظهرت إحصاءات رسمية نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية الجمعة أن عشر الأطفال الذين يولدون في بريطانيا مسلمون. وبينت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن 317 ألفاً و952 طفلاً دون سن الخامسة، أي 9,1% من إجمالي عدد الأطفال البريطانيين، سجلوا على أنهم مسلمون.

وقال دايفيد كولمان أستاذ الديموغرافيا في جامعة أوكسفورد أن هذه النسبة المرتفعة مردها إلى حركة الهجرة من البلاد المسلمة على مدى طويل. لكن المسيحية ما زالت الدين الأكبر في البلاد بفارق كبير، إذ إن مليونا و526 ألفا و580 طفلا دون سن الخمس سنوات، أي ما يشكل 43,7%، مسجلون كمسيحيين. وعلى ذلك تكون المسيحية هي الديانة الأولى في بريطانيا، يليها الإسلام، ثم الهندوسية (1,6%) ثم السيخ (0,8%) ثم اليهود (0,5%) ثم البوذية (0,3%).

أما الاطفال المسجلون "دون ديانة" فيبلغ عددهم مليونا و193 الفا و614 طفلا (34,1 %)، ولم تذكر الديانة لدى 9,6% من الأطفال.