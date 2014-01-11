كيني انتحر واستفاق بـ"المشرحة" في اليوم التالي

أثار رجل ظن أنه انتحر حالة من الذعر في مستشفى في كينيا، عندما استفاق في اليوم التالي في المشرحة. وشرح الطبيب جوزف مبورو، مدير مستشفى نايفاشا أنه "تم إنقاذ المريض قبل تحنيطه".

وكان بول موتورا البالغ من العمر 24 عاماً، قد حاول أن ينتحر إثر شجار عائلي، فتناول مبيدات للحشرات. بعدها نقل إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث أعطي دواء لتخفيف دقات القلب، قد يكون السبب في دفع الطاقم الطبي إلى الجزم بأنه مات، فتم بالتالي نقله إلى المشرحة. وفي اليوم التالي، سمع العاملون في المستشفى ضجة صادرة عن الجثة التي استفاقت في المشرحة، فهربوا من شدة خوفهم.