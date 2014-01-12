سايمون كاول يبيع الـ"بوغاتي" لاستقبال مولوده الأول

عرضت سيارة النجم البريطاني سايمون كاول الفخمة، وهي من طراز "بوغاتي"، للبيع في مزاد علني، ويتوقع أن يصل ثمنها إلى ما لا يقل عن مليون دولار.

وأفادت صحيفة (ديلي ستار) البريطانية أنه مع اقتراب ولادة ابنه الأول، اختار كاول التخلي عن سيارة "البوغاتي" التي يملكها، بالرغم من تعلقه بها.

وأضافت أن النجم البريطاني يبيع سيارته السريعة، استعداداً لاستقبال المولود الجديد على الأرجح، وشراء سيارة تتناسب مع الوضع الجديد.

ولفتت إلى أن السيارة تباع في مزاد علني بسكوتسدايل، ويتوقع أن يدفع مقابلها ما بين 600 و800 ألف باوند، أي ما بين مليون ومليون 400 دولار.

وسايمون كاول مقدم برامج إنجليزي، ومنتج تلفزيوني، ورجل أعمال، وهو شخصية بارزة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة لدوره في لجنة التحكيم في عروض تلفزيونية مثل نجوم البوب، أمريكان أيدول، وإكس فاكتور، وبريتنس جوت تالنت.