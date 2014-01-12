منع لاجئ روسي من الإبحار على طوف صنعه في فرنسا

منع رجال شرطة فرنسيون لاجئاً روسياً من الإبحار على متن طوف من صنعه، إلى إسبانيا ومن ثم الولايات المتحدة، بسبب رفض فرنسا منحه اللجوء السياسي، بحسب تقرير إخباري، الأحد.

وصنع، أندري نوفوسيلوف، الصحافي الروسي، الذي طلب اللجوء السياسي في فرنسا قبل سنوات بدعوى أنه يتعرّض للاضطهاد من قبل النظام، ولم يحصل عليه، هذا الطوف بيديه وصعد إليه بعد ظهر السبت في كانيه – ان - روسيون (جنوب غرب) عند مصب نهر ساحلي.

وقطع الصحافي بصعوبة بعض مئات الأمتار في مصب النهر، إلا أن الشرطة أوقفته قبل أن يصل الى البحر، إذ اعتبرت أن الطوف لا يمكنه أبداً أن يصمد في وجه الأمواج الصاخبة.

وقبل محاولته، أوضح آندري نوفوسيلوف أمام بعض الصحافيين أنه يريد أن يعبر عن عزمه الحصول على اللجوء السياسي في فرنسا أو الولايات المتحدة، مؤكداً أنه مهدد بالموت في روسيا.

وذكرت صحيفة "لنديبندان" المحلية أن الصحافي الروسي حاول أن ينطلق في مغامرته في أغسطس على متن الطوف الذي عانى خللاً على بعد مئات الأمتار من الرصيف.

وأوقف الصحافي الروسي لفترة قصيرة، لكن محكمة بربينيان أمرت بالإفراج عنه طالبة منه مغادرة الأراضي الفرنسية.