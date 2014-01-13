ملكة بريطانيا تفقد موظفيها بسبب تقدمها في العمر

ذكرت صحيفة "صنداي اكسبريس"، أن ملكة بريطانيا، اليزابيث الثانية، تفقد الكثير من موظفيها الأكثر ولاءً بسبب العمر وحقيقة أنها عاشت فترة طويلة.

ووفق ما ذكرته وكالة "ي ب أ" بدأ عدد مساعدي الملكة، التي ستدخل عامها الـ 88 في أبريل المقبل، يتقلص على نحو تدريجي لأسباب تتراوح بين التقاعد والمرض والوفاة، وكانت نانسي فينويك، آخر موظفة لديها تتقاعد بعد أن أمضت عقوداً طويلة في العناية بكلابها.

وأضافت أن الملكة اليزابيث الثانية فقدت، إلى جانب الخدم والمساعدين، العديد من مصممي ملابسها على مر السنين، وتوفي مصمم قبعاتها على مدى 35 عاماً، فريدريك فوكس، الشهر الماضي عن عمر ناهز 82 عاماً بعد أن صمم لها أكثر من 350 قبعة خلال عمله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ملكة بريطانيا فقدت أيضاً سائقها المفضّل، جو لاست، الذي تقاعد مؤخراً، ويعمل في قصر باكنغهام أكثر من 250 موظفاً.