الشرطة الأميركية تطارد ثملاً هرب منها زاعما أنه بومة

اعتقلت الشرطة الأميركية رجلاً ثملاً في ولاية ماساتشوستس بعد أن فرّ من سيارته وتسلّق شجرة وراح يردّد أنه بومة، وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الشرطة لاحقت تروي بروكيت، فيما كان يقود السيارة بشكل متهوّر الأسبوع الماضي، وحين تمكّنت من إيقافه جانباً، قفز من السيارة وركض نحو غابة مجاورة وبعد البحث عنه، تمكّنت الشرطة من العثور على بروكيت مختبئاً في شجرة وفق ما نشرت صحيفة "الرياض" السعودية.

وبحسب الشرطة، راح الرجل يردّد أنه بومة، ورفض طلبها بالنزول عن الشجرة، لا بل تسلّق إلى أعلى وبدأ يحرّك الأغصان، قائلاً "انظروا إنها تثلج" وقد حضرت شاحنة إطفاء إلى المكان، فاستخدمها شرطي ورجل إطفاء لإنزال بروكيت عن الشجرة، وهو يواجه تهم الثمالة خلال القيادة وعدم التوقف عند حاجز للشرطة ومقاومة الاعتقال وغيرها.