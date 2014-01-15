العثور على مخدرات في منزل المطرب الكندي جاستن بيبير

أعلنت الشرطة أنها ضبطت مخدرات في منزل المغني الأميركي جاستن بيبير في كاليفورنيا، عندما كانت تفتش المكان في إطار عملية تخريب محتملة.

وقالت ناطقة باسم شريف لوس أنجلوس لوكالة فرانس برس: "المادة التي وجدناها محظورة، لكن لم نتأكد بعد من أنها كوكايين، ننتظر تحليلها في المختبر".

وأوضح اللفتنانت دايف تومسون من مكتب شريف لوس أنجلوس خلال مؤتمر صحافي أنه مهما يكن نوع المخدرات فإن المغني الكندي الذي كان في المكان خلال عملية التفتيش غير مرتبط بعملية ضبط المخدرات، وأضاف أن شخصاً من المتواجدين في منزل بيبير أوقف وبحوزته المخدرات.

وقد بدأت السلطات عملية التفتيش هذه إثر شكوى تقدمت بها جارة المغني التي تتهمه بإلقاء البيض على منزلها.

واعتبر رمي البيض بداية مخالفة، إلا أن المحقيين رفعوه إلى مستوى عمل تخريبي وذلك بسبب حجم الأضرار التي ألحقت بالمنزل، وبالتالي يواجه مرتكبه عقوبة قصوى بالسجن سنة مع غرامة قدرها 50 ألف دولار.

ويرتكب جاستن بيبير المحبوب جداً في صفوف المراهقات، الكثير من التجاوزات في الأشهر الأخيرة، من إنجازه رسوم غرافيتي على جدران فندقه.

وفي يوم عيد الميلاد أعلن المغني من دون أن يقنع محبيه أنه يعتزل الفن "رسمياً".