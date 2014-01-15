اليونسيف تمنح مايكل دوجلاس جائزة السلام الإنساني

منح صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" للممثل الأميركي مايكل دوجلاس جائزة داني كاي للسلام الإنساني تقديراً للجهود التي بذلها كمبعوث المنظمة الدولية للسلام منذ عام 1998.

وصرح دوجلاس بأن حصوله على الجائزة له معنى خاص عنده، فهو يقدر تأثير الفنان الكوميدي الراحل "داني كاي" على الأطفال لأنه كان منهم وفعل الكثير للأمم المتحدة ولليونيسيف".

يذكر أن هذه هي ثاني جائزة يحصل عليها دوجلاس في أسبوع واحد، بعد أن فاز يوم الأحد الماضي بجائزة جولدن جلوب عن دوره كعازف للبيانو في العمل الدرامي "بيهايند كانديلابرا" مما جعل كثيرين في هوليوود يشاهدون الممثل الأميركي الشهير من زاوية جديدة.