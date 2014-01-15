سارة.. أول أنثى تمتهن حلاقة شوارب الرجال في فرنسا

في الوقت الذي تشهد فيه مهنة الحلاقة نقصا في ممتهنيها، وقلة المتاجرين بها في العواصم الأوربية، اقتحمت سارة هذا المجال، وبدأت في المهنة عبر الرجال، بحلق شواربهم وذقونهم في محلها الخاص بالحلاقة في العاصمة الفرنسية باريس.

كاميرا "العربية" زارت سارة التي تعد أول سيدة تقوم بحلاقة شوارب الرجال في فرنسا، ورصدت الإقبال الكثيف على محلها، وكيفية حماسها لهذه المهنة، والتقطت الكاميرا لها صوراً وهي تؤدي عملها.

وأكدت سارة أنها فخورة بمهنتها وتعتز بها، لأنها فريدة من نوعها. مؤكده في الوقت نفسه أن من زبائنها عدداً من أهل الفن ووجوه السينما العالمية في فرنسا، الذين يزورنها مرة أو مرتين في الشهر، بعدما اكتشفوا جودة كبيرة في أدائها، ومن أبرز زبائن سارة النجم الأميركي العالمي John Malkovich.