ظهور فيديو عن الإيراني الذي لم يستحم منذ 60 سنة

ظهر فيديو يؤكد خبراً شككوا بصحته حين انتشر قبل أسبوعين بمعظم اللغات، وهو عن إيراني روت قصته وكالة "إيرنا" الإيرانية للأنباء بما لا يتعدى 100 كلمة، وفيها ذكرت أنه لم يستحم منذ 60 سنة، ويتغذى على الحيوانات النافقة، وأغلى ما لديه هو غليون على شكل ماسورة حديدية قطرها 3 بوصات، يضع فيه روث الحيوانات ليدخنها، كما الشيشة الأرجيلة تماماً، كما أنه يسكن في كوخ صنعه له الجيران، ويضع قبعة على رأسه، وإذا حصل على عدد من السجائر فإنه يدخنها دفعة واحدة.

ولأن الوكالة قالت إن اسمه "عمو حاجي" وعمره 80 سنة، ويقيم في قرية "دزجاه" الجبلية، والبعيدة في محافظة فارس بالجنوب الإيراني 1000 كيلومتر تقريباً عن طهران، "حيث يمضي وقته مستريحاً داخل حفرة تشبه حفر القبور"، فقد حققت بقصته صحيفة "طهران تايمس" الصادرة بالإنجليزية، واطلعت "العربية.نت" على خبرها المفصل أكثر، وفيه أن اسمه ليس "عمو حاجي" بل هو لقب شبيه بنداء "عمي الحاج"، حين يتحدث أحدهم العربية إلى آخر يكبره بالسن ولا يعرف اسمه.

قالت "طهران تايمس" إن الإيراني ضرب الرقم العالمي بالاتساخ الجسدي منذ زمن، لأن هندياً اسمه كيلاش سينغ، وعمره حالياً 66 عاماً، كان هو صاحب الرقم القياسي لبقائه 38 منها بلا استحمام، إلى أن تعرف العالم إلى "عمو حاجي"، وعرف بأنه زاد على الهندي 22 سنة من الاتساخ، فأكملها 60 وأزاحه عن رقم قياسي لن يعود إليه ولو في الأحلام.

ووصفت الصحيفة هذا "العم" المجهول اسمه الكامل للآن بأنه "محظوظ أكثر من أي واحد منا"، لأن سقف كوخه هو نجوم السماء، وهو لا يدفع إيجاراً أو أقساطاً للرهن العقاري، ولحافه من تراب الأرض، ويرتوي يومياً بخمسة ليترات من الماء، لكنه لا يشغل باله بفواتير الغاز والماء والكهرباء، وفوقها يشعر بالسعادة، رغم أنه لا يملك شيئاً، لذلك شكرته الصحيفة، "لأنك علمتنا كم نعيش حياتنا فقراء"، على حد تعبيرها.

أما واضع الفيديو عن "عمو" في "يوتيوب" فهي قناة 24HNEWS وهي "فيديوية" على الإنترنت، وليس معروفاً لمن تنتمي، لأن عدداً كبيراً من القنوات والمواقع يحمل الاسم نفسه، في إفريقيا وكندا وبعض دول أميركا اللاتينية، لكن يبدو أنها قامت بتحميله من موقع إيراني، لأن المسموع صوته في الفيديو يتحدث بالفارسية إلى "عمو حاجي" الشهير.