مقتل 17 طفلاً بتصادم حافلة وشاحنة في باكستان

اصطدمت شاحنة بحافلة تقل أطفال مدارس كانوا في طريق العودة من نزهة في جنوب باكستان، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 تلميذاً وثلاثة بالغين، حسب ما ذكرت الشرطة الباكستانية.

وقال ضابط الشرطة عبدالرحيم جوبانج، في اتصال هاتفي بالقرب من موقع الحادث: "كان التصادم وجهاً لوجه عندما اصطدمت الشاحنة بالحافلة المدرسية على طريق موحل. ومن الواضح أن السرعة والتهور هما سبب الحادث".

ووقع التصادم في إقليم السند الجنوبي على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال كراتشي.

وبثت قنوات التلفزيون لقطات مصورة لآباء يهرعون إلى المستشفى في مدينة نوابشاه القريبة وهم يبحثون بلهفة عن أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً.

وقال محمد أكرم الذي فقد ابنه الوحيد، في الحادث بالهاتف من المستشفى وهو يبكي: "جميع أحلامنا تحطمت. كيف يمكن أن أعيش بدون ابني".

وقال وزير الإعلام في إقليم السند، شرجيل ميمون، إن 11 طفلاً أصيبوا ويتلقون العلاج في المستشفى.

وحوادث الطريق المميتة شائعة في باكستان، بسبب التراخي في تطبيق قواعد المرور، وسوء حالة العديد من الطرق في المناطق الريفية.