عقرب.. في علبة حليب للأطفال الرضع

تعيش أم بريطانية حالة من الرعب خوفاً على صحة طفلتها البالغة من العمر 4 أشهر، بعدما وجدت عقرباً في علبة حليب أطفال سبق أن استخدمت نصفها.

وأفادت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، أن كارولاين وهي أم لولدين من ميرسيسايد البريطانية، صعقت عندما شاهدت عقرباً في علبة حليب الأطفال التي تعد منها زجاجات طفلتها أوليفيا البالغة من العمر 4 أشهر. ونقلت عن المرأة تعبيرها عن خوفها الشديد من أن تكون كمية الحليب التي شربتها صغيرتها ملوثة بسبب وجود العقرب.

وقالت الأم إنها كانت تعد زجاجة حليب لطفلتها عندما اكتشفت العقرب فاتصلت بالمعنيين الذين قالوا لها إنها قد تكون مخطئة ولكنهم طلبوا منها إرسال ما وجدته في كيس بلاستيكي. ولكن المرأة وزوجها لجآ إلى مسؤولين عن الصحة البيئية في مجلس مدينة سانت هيلنز التي يسكنانها وأكدوا لهم أن ما وجدته "هو عقرب 100%".

وتم تبليغ السلطات المعنية من جديد بالأمر فأكدت أنها تأخذ الأمر على محمل الجد ويجري التحقيق بالموضوع حرصاً على سلامة المستهلكين ونوعية المنتجات.