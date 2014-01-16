"شوماخر".. قد يظل في غيبوبة بقية حياته

أثيرت العديد من التكهنات في ألمانيا بشأن أسطورة سباقات "فورمولا 1" الألماني مايكل شوماخر، بعد الحادث الذي تعرض له. فقد ذكرت مجلة "فوكاس" الألمانية أن الأطباء الذين يتابعون حالته الصحية يقولون "إن شوماخر قد يظل في غيبوبة إلى الأبد". وذكرت صحيفة "بيلد" أن "حالته خطيرة للغاية إلى حد أن الأطباء لا يعتزمون القيام بأي محاولات لإفاقته من الغيبوبة التي يخضع لها حالياً".

ويستخدم الأطباء العقاقير لإبقائه في حالة غياب كامل عن الوعي منذ 18 يوماً، وذلك منذ تعرضه لإصابات بالغة في رأسه إثر سقوطه أثناء ممارسته التزلج على الجليد في جبال الألب في 29 ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، أشارت وسائل الإعلام الألمانية، بحسب ما نقلت وكالة الشرق الأوسط، إلى أن استمرار الغيبوبة يعني أن نسبة الأوكسجين التي تصل إلى مخ شوماخر محدودة، ومن ثم فإن المخ يعمل بكفاءة أقل، ما يعني أنه لن يكون قادراً على التعافي من المشاكل الخطيرة التي تعرض لها.

ونقلت عن مصادر طبية في المستشفى قولها "إن حالة شوماخر الذى يبلغ من العمر 44 عاماً لم تتقدم على الإطلاق، بالقدر الذي يمكن معه فيه إفاقته من الغيبوبة، وهو الأمر الذي يثير احتمالية أن يظل خاضعاً لها حتى نهاية حياته".

