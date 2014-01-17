رفض مقاضاة أميركية ارتدت نظارة غوغل أثناء القيادة

رفض محقق قضائي في سان دييغو دعوى لمقاضاة أميركية سجلت بحقها مخالفة القيادة وهي ترتدي نظارة غوغل الذكية، وهي جهاز كمبيوتر دقيق مثبت على إطار نظارة، بحسب تقرير إخباري، الجمعة.

وأوقفت الشرطة سيسيليا أبادي، التي كانت تختبر الجهاز الجديد لشركة غوغل ضمن آلاف آخرين بسبب السرعة الزائدة في أكتوبر الماضي، غير أن ضابط الشرطة سلمها طلب مثول أمام القضاء لاستخدامها "جهاز مراقبة" أثناء القيادة.

ورفض المحقق القضائي جون بلير محاكمة أبادي (44 عاما) استنادا إلى عدم توفر دليل على أن الجهاز كان يعمل أثناء قيادة السيارة.

وقال أثناء الجلسة أنه "ما من دليل على انه كان يعمل أو مستخدما اثناء قيادة السيدة للسيارة."

وعلى ما يبدو فإن أبادي أول شخص يُطلب منه المثول أمام القضاء لارتداء نظارة غوغل أثناء القيادة.

ووفرت غوغل الجهاز الجديد، الذي يمكنه التصوير والتسجيل والاتصال بمواقع الكترونية، لعدد مختار من المطورين، ومن المتوقع أن تطرحه في الأسواق في وقت لاحق من هذا العام.