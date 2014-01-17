سائق شاحنة يفرغ براز الحيوانات أمام البرلمان الفرنسي

أفرغ سائق شاحنة 20 طناً من براز الحيوانات قرب مبنى قصر بوربون في باريس، حيث مقر الجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي "مجلس النواب"، والتي كانت تجري اجتماعاً في ذاك الوقت. وأفادت صحيفة الـ"فيغارو" الفرنسية أن رجال الأمن أوقفوا الرجل واصطحبوه إلى أحد مخافر الشرطة.

وتقول الصحيفة إنه علقت على إحدى جوانب الشاحنة لافتة كتب عليها: "هولاند وجميع الساسة، انكسحوا! عاشت الجمهورية السادسة". وأعلنت الشرطة أن الشاحنة تابعة لأحد مراكز الخيول شرق فرنسا.

هذا.. ويجري أصحاب هذه المراكز منذ أكثر من عام احتجاجات ضد رفع الضرائب عليهم من نسبة 7 إلى 20%، والذي أقر في 1 يناير من عام 2013 الماضي.