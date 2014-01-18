إعفاء المحامين البرازيليين من البزة بسبب الحر الشديد

أعفت رئيسة محكمة ريو ليلى ماريانا المحامين في ولاية ريو دي جينيرو من ارتداء البزة وربطة العنق خلال عملهم والتنقل بين المحاكم، خلال الفترة الممتدة من 21 يناير إلى 21 مارس، حيث غالبا ما تتجاوز الحرارة خلال الصيف الأربعين درجة مئوية على ما جاء في موقع المحكمة الإلكتروني.

إلا أنه يمنع ارتداء السراويل القصيرة، وعلى القضاة أن يرتدوا سروالا طويلا وقميصا بأكمام طويلة، أما البزة وربطة العنق فتبقى إلزامية خلال جلسات المحاكمة الرسمية.

وقد انتقد رئيس نقابة المحامين مارسيلو أوليفيرا هذه القيود الأخيرة معتبرا أن "المحامي قد يصل إلى عمله ويفاجأ بأنه بحاجة إلى المشاركة في جلسة".