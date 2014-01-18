السويد توقف إنتاج سكاكر "إريبو" لدواع عنصرية

أعلنت شركة صناعة السكاكر الألمانية "إريبو" أنها أوقفت في السويد والدنمارك إنتاج سكاكر بطعم السوس اعتبر مستهلكون أنها عنصرية.

هذه السكاكر موجودة ضمن علبة تعرف باسم "سكيبر ميكس" تضم مجموعة من الأشكال المختلفة، من بينها أقنعة وأوجه تذكر بالفن البدائي الإفريقي والآسيوي وفن هنود أميركا الشمالية.

وهذه العلبة ستخلو من الآن فصاعداً من هذه الأشكال مثار الجدل، حيث ذكرت شركة "اريبو" أنها أخذت بالاعتبار الانتقادات الصادرة عن رواد الإنترنت في الأسابيع الأخيرة.

وقال مدير الشركة في السويد أولا داغليدن: "اعتبرنا أنه بالإمكان المحافظة على المنتج مع سحب الأجزاء التي اعتبرت مهينة".

كما سحبت صور هذه السكاكر من موقع اريبو الإلكتروني في السويد.

وفي السنوات الأخيرة أثار الطابع العنصري أو غير العنصري لأشياء ترمز إلى أفارقة أو آسيويين جدلا في السويد.

ففي نوفمبر الماضي سحبت سلسلة المتاجر الكبرى "الينز" كاتالوغاً كان يتضمن تمثالين صغيرين ببشرة سوداء وشفاه زهرية.