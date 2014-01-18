صاعقة تفقد "مسيح ريو دي جانيرو" إصبعاً

أصيب تمثال المسيح الذي يشرف على ريو دي جانيرو، وهو موقع الجذب السياحي الرئيسي في البرازيل، بصاعقة مساء الخميس خلال عاصفة قوية أدت إلى قطع جزء من إصبعه.

وقال مسؤول الموقع الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع الحديثة، الأب أوسمار رابوسو إن التمثال البالغ ارتفاعه 38 متراً والواقع على جبل كوركوفادو على علو 710 أمتار فوق شواطئ ري دي جانيرو الشهيرة، سيرمم مطلع فبراير على ما أفاد موقع "جي 1" التابع لصحيفة "غلوبو".

وتظهر صور التقطت بواسطة مروحية ونشرها موقع "جي 1" أن نصف الإبهام اليمنى للتمثال تحطمت جراء الصاعقة.

يأتي هذا في وقت أعلن المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن40 ألف برق أضاء سماء ريو دي جانيرو خلال العاصفة التي استمرت ثلاث ساعات، وأدت إلى اقتلاع عشرات الأشجار وفيضانات في شوارع عدة.

كما تسببت الرياح التي بلغت سرعتها 87 كيلومتراً في الساعة، بإغلاق مطار الرحلات الداخلية في ريو، فيما علقت رحلات عبور خليج ريو بالمراكب.