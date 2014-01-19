بنما تدخل موسوعة غينيس بأكبر رسم جداري

دخلت بنما موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أمس السبت، عندما أنجز 5084 طفلاً رسماً جدارياً في ظرف زمني لا يتجاوز ثلاث دقائق ونصف الدقيقة احتفالاً بمرور 100 عام على شق قناة بنما الرابطة بين المحيطين الهادي والأطلسي.

ونظم هذا العمل الرسامة البنمية اولغا سنكلير ليمثل القناة انطلاقاً من جادة ايل برادو في مدينة بنما، وأضافت أنها أرادت تحطيم الرقم القياسي لتشجيع "بنما على التحلي بالطموح"، وأن "أطفالنا يمكنهم أن يلمسوا السماء بأيديهم".

وأعلن ممثلو موسوعة غينيس، في تصريحات صحافية بعد نهاية التظاهرة، أن بنما حطمت الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة المملكة العربية السعودية، والذي عرف مشاركة 3860 شخص في رسم لوحة واحدة.