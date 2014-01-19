سلسلة بشرية من محبي الكتب بعاصمة الثقافة الأوروبية

جابه نحو 1500 من سكان ريغا البرد لتشكيل أطول "سلسلة لمحبي الكتب" في هذه المدينة التي اختيرت عاصمة للثقافة الأوروبية في 2014 في مبادرة رمزية تذكر دول البلطيق بنضالها من اجل الاستقلال.

وشكلت السلسلة البشرية التي امتدت على اكثر من كيلومترين عبر المدينة صدى لسلسلة بشرية امتدت على 687 كيلومترا وشكلها عام 1989 مليوناً ليتواني ولاتفي واستوني احتجاجاً على الهيمنة السوفييتية.

وقالت افيا روزينبرغا، مديرة برنامج "ريغا 2014": "الذين شاركوا في سلسلة البلطيق يتذكرون هذا الشعور بالوقوف جنباً الى جنب مع أشخاص غرباء كلياً. إن المشاركين في سلسلة الكتاب والمستعدين للبقاء طوال اليوم رغم البرد القارس يأخذون هذا الأمر على محمل الجد، ونحن ندافع بالمعنى الحقيقي للكلمة عن الثقافة".

وبالتزامن مع السلسلة الجديدة دشن اللاتفيون نقل الكتب من المكتبة الوطنية القديمة التي أسست قبل 150 سنة الى مقر جديد يفتح أبوابه أمام الجمهور في أغسطس المقبل.

إلا أن كل سكان ريغا ليسوا متحمسين للبناء الجديد، وقد شبه رئيس بلدية المدينة نيلس أوساكوف المبنى الرمادي المثلث الشكل بسوبرماركات ضخم، وقد صمم المبنى المهندس المعماري اللاتفي-الاميركي غونار بيركرت بكلفة زادت على 166 مليون يورو.

ويتضمن برنامج ريغا عاصمة للثقافة الاوروبية 2014 انتاجاً جديداً لأوبرا "ريينزي" لريتشارد فاغنر الذي كتب الفصلان الأولان منها في ريغا ومعارض مكرسة للعنبر ومعرضاً للرسام والنحات الفرنسي كريستيان بولتانسكي.