سيارات الأجرة السوداء في لندن صديقة للبيئة

أعلن عمدة لندن بوريس جونسون أن جميع سيارات الأجرة السوداء الجديدة في العاصمة ستكون صديقة للبيئة وخالية من انبعاثات الكربون التي تلوث الجو، وسيكون النقل العام خالياً من الانبعاثات في يناير 2018.

وصرح بوريس قائلاً: "من الواضح أنه لدينا مشكلة في تلوث الهواء في المدينة سببها بالدرجة الأولى هو سيارات الأجرة القديمة بمحركات الديزل والبنزين".

كما أوضح المسؤول في شركة سيارات الأجرة بيتر يوهانسون أن أسعار الإيجار لن تتغير بناء على التطور التكنولوجي.

يذكر أن صناعة السيارات عموما تتجه منذ فترة إلى إنتاج مركبات صديقة للبيئة وخالية من ثاني أوكسيد الكربون بالتزامن مع التوجه العالمي للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، والتي ستساعد في التقليل من تلوث الغلاف الجوي.

وتطبيقاً لهذا القرار فإنه خلال أربعة أعوام لن يحصل سائقو سيارات الأجرة في لندن على ترخيص لسياراتهم إن لم تتوفر فيها الشروط لاستخدامها، ويرجح أن يغير السائقون من عاداتهم ليسيروا مع تيار التغيير لحماية البيئة بتكلفة تشغيل أقل.