ميشال أوباما تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

احتفلت سيدة أميركا الأولى ميشال أوباما بعيد ميلادها الخمسين في حفل استقبال حضره عدد من المشاهير وغنى فيه النجمان بيونسيه وجون ليجند، بحسب ما كشفت إحدى مدعوات الحفل.

وقالت المحللة السياسية دونا برازيل ، لمحطة "سي ان ان"، غداة الاحتفالات التي لم يكشف البيت الأبيض تفاصيلها: "كانت حفلة لافتة ورائعة".



وأضافت برازيل: "لقد ضمت الحفلة أصدقاء طفولتها وموظفين في الإدارة الرئاسية، وقد غنت بيونسيه فيما أنشد جون ليجند هابي برثداي".

كما أضافت قائلة: "الكلام المؤثر جداً أتى من باراك أوباما الذي تحدث عن المرأة التي التقاها ووقع في حبها".

يذكر أن ميشال أوباما تتمتع بشعبية كبيرة مع نسبة 65% من المؤيدين لها أي أكثر بعشرين نقطة من زوجها.