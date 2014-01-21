أستراليا تكافح هجمات القرش.. عبر السماح باصطياده

أعطت السلطات الأسترالية الضوء الأخضر لصيد أسماك القرش على سبيل الاحتراز في شواطئ الساحل الغربي للبلاد بعد سلسلة من الهجمات الفتاكة، غير أن قرارها هذا أثار استياء الناشطين البيئيين.

وقد وافقت الحكومة الفيدرالية على برنامج لتخفيض المخاطر الناجمة عن أسماك القرش، قدمته سلطات ولاية أستراليا الغربية، حيث لقي ستة أشخاص حتفهم خلال السنتين الماضيتين.

ونددت منظمة "ذي هيومن سوساييتي" غير الحكومية بهذا التدبير "الذي لا تبريرات علمية له"، حسب تعبيرها، مؤكدة أنه لا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحماية أسماك القرش.

وأسماك القرش منتشرة في أستراليا، لكن هجماتها الفتاكة نادرة. لكن وتيرة هذه الهجمات تزايدت مؤخراً جراء ازدياد عدد أسماك القرش وازدهار النشاطات الرياضية المائية.