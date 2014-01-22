الكويت تمنع رجال شرطتها من إطلاق اللحية

فرضت وزارة الداخلية الكويتية قواعد جديدة لمظهر رجال الشرطة، حيث منعتهم من إطلاق اللحية من دون إذن مسبق.

وشدد وكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق سليمان الفهد، في قرار له على ضرورة الالتزام بما يحفظ هيبة رجل الشرطة، مثل عدم حلاقة الشعر بقصات غريبة وعدم استخدام الكريمات أو ما يُعرف بـ"الجل" على الشعر، إضافة إلى عدم إطلاق اللحية من دون إذن من المسؤولين.

وبحسب القرار فإنه لُوحظ في الفترة الأخيرة على بعض المنتسبين للشرطة عدم التقيد بنظافة المظهر والهندام العسكري، وتقصير وتخصير الملابس العسكرية بشكل غير لائق يخالف الهندام العسكري.