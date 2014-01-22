حانة على طريق سريع في بريطانيا تثير جدلاً محموماً

أثار افتتاح حانة على طريق سريع هي الأولى من نوعها جدلاً محموماً في بريطانيا، إذ يخشى البعض من أن يؤثر ذلك سلباً على السائقين. وفتحت حانة "ذي هوب أند تشامبيين" (الأمل والبطل) التابعة لسلسلة الحانات "جي دي ويذرسبون" أبوابها الثلاثاء على الطريق السريع "ام 40" الذي يربط لندن ببرمنغهام.



وتبقى هذه الحانة مفتوحة على مدار الأسبوع من الساعة الرابعة صباحاً إلى الواحدة، وتقدم وجبات ومشروبات وكحول.

في المقابل، لم تلق هذه المبادرة استحسان الجمعيات المعنية بسلامة الطرقات. واعتبرت إيلي بيرسن، من جمعية "بريك"، أن "افتتاح حانة على طريق سريع يثير القلق ويشكل إغراء قد يكون فتاكاً بالنسبة إلى السائقين".

وأظهر استطلاع للآراء أجرته شركة التأمين "آر إيه سي" أن 12% لا غير من البريطانيين المشمولين فيه والبالغ عددهم 2000 شخص يوافقون على هذه الفكرة. أما مدير الحانة فأكد أن مؤسسته ليست حكراً على السائقين بل هي أيضاً مفتوحة لسكان المنطقة، مذكراً بأن الكحول تباع أصلاً في محطات التزود بالوقود.