حراب وحبوب فياغرا سُرقت من وزارة الدفاع البريطانية

منذ عام 2007 سُرقت مئات الحراب وحبوب الفياغرا بقيمة 9500 دولار أميركي من مخزونات الجيش البريطاني، بحسب ما كشفت وزارة الدفاع.



وبصورة إجمالية تخطت قيمة المسروقات التي نهبت في خلال 7 سنوات من القواعد العسكرية البريطانية 10ملايين دولار، بحسب الأرقام التي عمّمتها الوزارة بعد سؤال طرحه نائب من حزب المحافظين في هذا الشأن.

ومن بين تلك المسروقات حبوب فياغرا وذخائر متعددة وشاحنة وأجهزة للغواصات النووية وتمثال وفضيات وغسالة.

وأوضحت الوزارة أن حبوب الفياغرا كانت أيضاً تستخدم لمداواة صداع الجبل وانخفاض ضغط الدم.

وقد عمّمت هذه اللائحة بعد أسبوع من الحكم على أحد المسؤولين السابقين في الجيش بالسجن لمدة 20 شهراً، بعد محاولته بيع تجهيزات لتحسين الرؤية ليلاً على موقع "إي باي".

وقال أندرو موريسن، وزير الاستراتيجيات الأمنية الدولية، إن "وزارة الدفاع أسست قسماً يعنى بمكافحة عمليات الاحتيال لتحسين إدارة هذه المسائل".