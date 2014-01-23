أصبحت دبي الوجهة السياحية الأولى في الشرق الأوسط، ليس فقط للأوروبيين الباحثين عن الدفء وروعة الشرق، ولكن لقطاعات مختلفة، أبرزها الشباب والعائلات، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الخميس.

وتمكنت دبي بفضل معمار فريد وخدمات متميزة من اجتذاب قطاع كبير من شريحة الشباب، وهم القوة الدافعة في صناعة السياحة.

كما استطاعت الإمارة اجتذاب العائلات. وصنفها موقع بريطاني متخصص باعتبارها الوجهة السياحية الأولى الأكثر استقطاباً للعائلات عام 2013.

ومن المرجح أن تستقبل دبي 15 مليون زائر خلال العام الحالي 2014.

وفازت الإمارة مؤخراً بحق استضافة معرض إكسبو الشهير عام 2020.