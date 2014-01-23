طفل في الثامنة ينقذ 6 أشخاص من حريق قبل أن يقضي

أنقذ طفل في الثامنة من العمر، ستة أشخاص، من الموت حرقاً، قبل أن يقضي عند محاولته إنقاذ شخص سابع من منزل متحرك اشتعلت فيه النيران، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفي التفاصيل أن تايلر دوهان (8 سنوات) قضى اللحظات الأخيرة من حياته في إنقاذ ستة أشخاص، بينهم طفلان يصغرانه سناً، من النيران التي اشتعلت داخل منزل متحرك في نيويورك.

وأضافت أن دوهان، حاول إنقاذ جده المقعد في النهاية، لكن هذا الأمر كلفه حياته، وقد وجدت جثته إلى جانب جثة جده الذي كان يعتبره أعز أصدقائه. ونقلت عن والدة الصبي قولها "ما فعله ابني يجعلني فخورة جداً به، لكنني أريده أن يعود إلي".

من جانبه، قال رئيس قسم شرطة بنفيلد، كريس إيمبيير، إن الصبي كان عند أقاربه عندما تنبه إلى اشتعال النيران في منزلهم المتحرك، وأشار إلى أنه عند بلوغ عناصر الإطفاء والشرطة كان الصبي قد تمكن من إنقاذ ستة أشخاص بينهم طفلان في السادسة والرابعة من العمر، ثم دخل لإخراج جده لكنه لم يتمكن من الخروج بعدها، وقضيا من الحرارة والدخان.