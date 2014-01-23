فيديو مرعب لطفل يتجول على حافة نافذة مبنى شاهق

لا يمكن لأحد مهما بلغت قدرته على التخيل أن يتوقع ما يمكن أن يقوم به الأطفال. فقد تصل أفعالهم المتهورة إلى حد الجنون. لعل هذا ما دفع بطفل صغير لا يتجاوز عمره بضع سنوات إلى الخروج من نافذة مبنى شاهق، ليتجول خارجاً، فاصلاً بينه وبين الموت قيد أنملة.



فقد سجل ناشط فيديو عن بعد لطفل يعيش في عمارة شاهقة الارتفاع وهو "يتنزه" على حافة نافذة الشقة الواقعة في الطابق الأخير. ونشر المقطع المصور على موقع "لايف ليك"، ليحبس مشاهدو هذا التسجيل أنفاسهم وهم يتابعون تحركات الطفل، وهو يتجول غير آبه بخطورة فعله. بضع مليمترات فقط فصلت الطفل عن الهاوية، بينما مصور المشهد يواصل رصد الحدث.

وعلى هذا المنوال مرت لحظات الرعب هذه، قبل أن يختفي الطفل من المشهد، بعد أن شدّه أحدهم بقوة ليعيده إلى داخل الشقة، دون وقوع أي مأساة، لحسن الحظ.