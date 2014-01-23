"شارابوفا" تبدي إعجابها بصحافي على الهواء.. وترتبك

قلما حصل أن عبر النجوم لاسيما النساء منهن عن إعجابهن بصحافي أو أي رجل آخر في مؤتمر صحافي تنقله العديد من وسائل الإعلام مباشرة على الهواء. إلا أن نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الثالثة عالمياً، كسرت القاعدة على ما يبدو. فقد انتشر على موقع اليوتيوب، فيديو لها وهي تمدح صحافياً أستراليا مبدية إعجابها بشكله.

وأبدت شارابوفا إعجابها الشديد بأحد الصحافيين الأستراليين الموجودين في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الاثنين الماضي بعد المباراة التي خسرتها وخرجت على إثرها من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أول البطولات الأربع الكبرى.

وفي التفاصيل، سألها الصحافي الأسترالي عن الوقت اللازم من أجل عودتها للملاعب بعد الإخفاق في بطولة أستراليا، إلا أن النجمة الشقراء لم تنتبه للسؤال، بعد أن خطف شكل الصحافي وطريقة اعتداده بنفسه أنظارها. فبادرته قائلة إنه يمتلك ثقة كبيرة بالنفس وهو أمر رائع. وبعدها طلبت منه أن يعيد السؤال مرة أخرى لأنها كانت مشغولة بتأمل شكله، بحسب ما قالت له مباشرة أمام أعين وآذان الحاضرين والمشاهدين.