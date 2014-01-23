"ياهو" ينشر قائمة لأجمل فتيات ارتبطن بنجوم كرة القدم

نشر موقع "ياهو" الشهير قائمة لأجمل الفتيات اللواتي ارتبطت أسماؤهن بالرياضة العام الماضي، إما من خلال صداقة نجوم الكرة العالمية أو الزواج منهم.

وضمت القائمة الكثير من الفتيات اللواتي عرفن الشهرة من خلال كرة القدم، ومن أبرز هذه الفتيات المذيعة التلفزيونية سارة، صديقة حارس منتخب إسبانيا إيكر كاسياس، وعارضة الأزياء الروسية ايرينا شايك صديقة لاعب نادي ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

وضمت القائمة أيضاً المطربة الكولومبية شاكيرا صديقة مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، وصديقة لاعب ريال مدريد سامي خضيرا.

فيما حلت المذيعة البرازيلية فيرناندا ليما ضمن أشهر النساء اللواتي عرفن عن طريق كرة القدم، بعد أن شاركت في سحب نهائيات كأس العالم التي ستقام الصيف في بلادها.