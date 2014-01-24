رئيس برلمان أميركا يفضل السجائر والنبيذ على الرئاسة

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر أنه لا يطمح للوصول إلى مقعد الرئاسة في البيت الأبيض. وأعرب في برنامج حواري على شبكة "إن بي سي" عن عدم استعداده للتخلي عن النبيذ الأحمر والسجائر من أجل أن يكون رئيساً للولايات المتحدة.

ففي برنامج "تونايت شو ويذ جاي لينو" سأله المحاور عما إذا كان قد فكر يوماً في خوض انتخابات الرئاسة الأميركية فأجاب بالنفي. واستطرد بينر وهو أكبر عضو جمهوري في مجلس النواب "أحب أن ألعب الغولف وأن أجز العشب في حديقة بيتي بنفسي. وأنا أشرب النبيذ الأحمر وأدخن السجائر ولن أتخلى عن هذا لأصبح رئيساً للولايات المتحدة".

إلى ذلك، كشف بينر لمقدم البرنامج لينو أنه والرئيس الأميركي الديمقراطي باراك أوباما "علاقاتهما طيبة" رغم الخلافات السياسية بينهما. وأضاف "لكن البلاد أصبحت أكثر استقطاباً. ونتيجة لذلك أصبح الكونغرس أكثر انقساماً وتقلصت الأرضية المشتركة".

