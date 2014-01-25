هولاند يعلن انفصاله رسميا عن سيدة فرنسا الأولى

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، السبت، لوكالة فرانس برس "انتهاء حياته المشتركة مع فاليري تريرفيلر" بعد أسبوعين من الكشف عن علاقته بالممثلة جولي غاييه.



وأوضح هولاند أنه يتحدث بصفة شخصية وليس بصفة رئيس الدولة، لأن الأمر يتعلق بـ"حياتي الخاصة"، وقال "أعلن أنني أنهيت حياتي المشتركة مع فاليري تريرفيلر".



وكان هولاند (59 سنة) تعهد في 14 يناير الجاري في مؤتمره الصحافي نصف السنوي بتوضيح موقفه بشأن علاقته بتريرفيلر بعد أن كشفت مجلة "كلوزر" في العاشر من الشهر نفسه عن علاقته بالممثلة التي تبلغ الحادية والأربعين من العمر.



وقد وعد بالقيام بذلك قبل زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة في 11 فبراير المقبل بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما وزوجته ميشال.



وغداة الكشف عن هذه العلاقة، دخلت فاليري تريرفيلر (48 سنة) المستشفى لمدة ثمانية أيام بعد إصابتها بحالة حزن شديد قبل أن تخرج منه السبت الماضي متوجهة إلى مقر "لا لانترن" الرئاسي القريب من قصر فرساي.

رحلة إلى الهند لنسيان "المأساة"

وكانت أكدت وسائل إعلام فرنسية عدة أنه من المرتقب أن يعلن الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، السبت، انفصاله عن شريكته الرسمية فاليري تريرفيلر، بينما التزم المقربون من الجانبين الصمت بخصوص هذا الشأن.

ويأتي "الانفصال المرتقب" عقب نشر إحدى المجلات الفرنسية صوراً تشير لعلاقة غرامية أخرى يعيشها هولاند مع الممثلة جولي غاييه. يذكر أن هولاند لم ينفِ علاقته الغرامية الجديدة، مقراً بمرور علاقته مع تريرفيلر بـ"أوقات صعبة".

وكان محامي تريرفيلر، التي أمضت أسبوعاً في المستشفى عقب انكشاف خبر خيانة هولاند لها، قد أعلن الأسبوع الماضي أن موكلته تعمل على إنهاء علاقتها بهولاند بـ"طريقة مشرفة"، إلا أن هذا الكلام أزعج موكلته.

أما هولاند فكان قد وعد بتوضيح وضع علاقته بصديقته، التي لم يتزوجها أبداً، قبل سفره إلى الولايات المتحدة في فبراير المقبل.

وفي هذا السياق، أكدت مواقع "لو باريزيان" و"لو جورنال دو ديمانش" و"بي.إف أم.تي.في"، نقلاً عن مصادر مقربة من هولاند، أن الرئاسة الفرنسية ستقوم بإعلان رسمي في هذا الشأن اليوم السبت.

وكشف مصدر مقرب من تريرفيلر لصحيفة "لو باريسيان" أن هولاند استشار شريكته الرسمية وأعلمها بمستجدات الأمور "وهي قبلت الوضع كأمر واقع لكنها تركت له موضوع أخذ المبادرة".

وأضافت الصحيفة أن تريرفيلر، التي تسكن في مقر رسمي تابع للرئاسة الفرنسية منذ خروجها من المستشفى الأسبوع الماضي، ستغادر هذا المقر السبت وتعود لشقتها في باريس.

يذكر أن تريرفيلر التي أكملت عملها كصحافية لصالح مجلة "باري-ماتش" ستسافر الأحد للهند في مهمة إنسانية مع منظمة فرنسية تعمل على مكافحة المجاعة.