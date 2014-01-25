بيرو تبرئ رئيسها السابق من تهمة جعل النساء عاقرات

أغلقت بيرو تحقيقاً حول اتهام الرئيس السابق البرتو فوجميوري وأعضاء في حكومته بالتسبب في جعل آلاف من نساء البلاد عاقرات قسرا، في إطار حملة للحد من النسل استهدفت المناطق الريفية الفقيرة، بحسب تقرير إخباري، السبت.

وقال المدعي ماركو جوزمان، الجمعة، إنه بعد مقابلة مئات من النساء اللائي تأثرن بذلك، لم يكتشف ارتكاب أي جريمة في حق الإنسانية، ولم يجد دليلا على أنهن أكرهن بشكل ممنهج لجعلهن عاقرات.

وكان يمكن لهذه القضية، التي حفظت في 2009، ثم فتحت مرة أخرى في 2011، أن تمدد حكم السجن الصادر لمدة 25 عاما على فوجيموري الموجود في السجن بالفعل بسبب الفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان مرتبطة بحملة على المتمردين المسلحين.

كما كانت القضية تهدد أيضا بسجن 6 من أعضاء حكومته، من بينهم اليخاندرو اوجيناجا، وهو عضو نافذ بالكونغرس ومتحدث باسم الحزب السياسي لفوجيموري.

وأجريت عملية تعقيم النساء في إطار برنامج وطني في التسعينات لخفض معدل المواليد في المناطق الفقيرة الريفية من بيرو.

وأصبحت نحو 300 ألف امرأة عاقرا خلال الحملة التي استمرت 4 سنوات. وقال فوجيموري واوجيناجا إن هذه العمليات تمت بالتراضي.