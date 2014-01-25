نصف جنديات الجيش الألماني يتعرضن لتحرشات جنسية

تتعرض واحدة من بين كل اثنتين من الجنديات الألمانيات لتحرشات جنسية، بحسب ما جاء في تقرير متمحور على اندماج النساء في صفوف الجيش الألماني.

وأكدت نحو 55% من المشمولات في الدراسة أنهن تعرضن لنوع واحد على الأقل من أنواع التحرش، أما الجنود فقد تعرضوا بنسبة 12% لأحد أنواع التحرشات الجنسية.

وتعليقاً على نتائج هذه الدراسة، قالت وزيرة الدفاع، أورسولا فون دير لاين، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في ألمانيا، إنه ينبغي تغيير المعاملة التي تلقاها النساء في صفوف الجيش، علماً أنهن يشكلن 11% من إجمالي الجنود.

لكن هذه المهمة ليست بالسهلة، لا سيما أن 56% من الجنود يعتبرون أن وضع الجيش الألماني يتراجع مع ازدياد النساء في صفوفه.

وتولى مركز التاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية التابع للجيش الألماني هذه الدراسة التي شملت 1771 جندياً و3058 جندية في العام 2011، لكن نتائجها لم تكشف إلا الجمعة.

وكانت وزيرة الدفاع، وهي أم لسبعة أولاد، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتزم جعل الخدمة في صفوف الجيش أكثر تماشياً مع الحياة العائلية، مع إمكانيات أكثر تنوعاً لحضانة الأطفال ودوامات عمل جزئية.