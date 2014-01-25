جاستن بيبر يقود برخصة منتهية وتحت تأثير الكحول

أوقف ثلاثة من رجال الشرطة في فلوريدا بالولايات المتحدة عن العمل لمرافقتهم نجم البوب جستن بيبر لحراسته دون إذن من مطار منطقة ميامي ليل الاثنين، قبل يومين من القبض عليه أثناء قيادته سيارته مخمورا.

وقال ديفيد تشيفرتون مساعد مدير مدينة أوبا لوكا إن "وجودهم في المطار لم يكن مرخصا".

وقال تشيفرتون إن حراسة الشرطة من المطارات مسموح بها، ولكن يجب أن تتم في إطار إجراءات.

وأضاف أن "كل مواكب الحراسة لابد وأن تتم الموافقة عليها، وتم وقف كل الضباط عن العمل دون راتب إلى حين ظهور نتائج تحقيق لمعرفة إلى أين رافق الضباط بيبر بما في ذلك تقارير قالت إنه ذهب إلى نادي تَعرٍ قريب.

وأقام بيبر يوم الجمعة في فندق بميامي بيتش بعد يوم من سجنه بتهمة القيادة برخصة منتهية ومقاومة اعتقاله.

وقالت شرطة ميامي بيتش إن بيبر اوقف بعد مشاركته في سباق في شارع سكني في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وانتظرت الأطقم الاخبارية وصحفيو المشاهير والمشجعون أمام فندق بيبر على أمل ظهور نجم البوب على بعد بضع بنايات من مركز شرطة

ميامي بيتش الذي احتجز فيه بيبر في بادئ الأمر بعد القبض عليه.



ونقل فيما بعد إلى سجن مقاطعة ثم أفرج عنه بكفالة قدرها 2500 دولار.