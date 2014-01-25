سماء موسكو تشهد ظهور 3 شموس.. والسر في السحاب

تفاجأ سكان موسكو منذ أيام، بظاهرة عجيبة في سمائهم، إذ رأوا 3 شموس بدل شمس واحدة، كما اعتاد سكان الكرة الأرضية.

فقد صور أحد الأشخاص على متن المترو في العاصمة الروسية، ظاهرة بصرية تسمى بالشمس الكاذبة "Parhelion" .

وتتعلق هذه الظاهرة، وفقاً لما يقول العلماء، بالغلاف الجوي، الذي يعكس الشمس أكثر من مرة. وتحدث عندما يكون الطقس بارداً جداً، فتنعكس أشعة الشمس على البلورات الثلجية المُحمَّلة في السحاب.

ويعبر عن هذه الظاهرة بالاسم العلمي Parhelion "بَرهِليون"، المشتق من اليونانية، ويعني "بَرا" أي بجانب و"هِليوس" أي الشمس.