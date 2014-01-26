300 شركة منتجة ومروجة للألعاب في معرض بلندن

اختتم في لندن أضخم معارض ألعاب الأطفال في بريطانيا بمشاركة قرابة 300 شركة منتجة ومروجة للألعاب في العالم، قدمت آخر منتوجاتها للتجار.

ويضم معرض لندن ألعابا للأطفال جديدة وأخرى تقليدية بمختلف الأحجام والأنوع، ويقصده تجار ومصدرو الألعاب ومحبوها ممن يريدون الاطلاع على ما هو جديد في عالم الألعاب والترفيه لكافة الأعمار.

ومن بين الألعاب الكلاسيكية المعروضة، لعبة سباق السيارات، التي قدم المعرض إضافة عليها، تتمثل في استطاعة المتنافس تغيير مسار سيارته في المضمار كما يشاء خلال السباق.

وصرح تيري بوغي مدير شركة أسوبي لألعاب السيارات "في هذه اللعبة تستطيع أن تتجاوز منافسك في أي مكان من مضمار السباق، وهذا يجعل اللعبة أكثر إثارة، كما أن بإمكانك الدوران لتتسابق في الاتجاه المعاكس".

وأخذت ألعاب التجميع التي تختبر مهارة الأطفال في تركيب وربط أجزائها، حيزاً في المعرض من خلال شركة "Knex" وتراوحت أسعارها ما بين خمسين دولارا إلى ألف دولار.

وتحدث رئيس شركة كونيكس للألعاب مايكل أراتين قائلا: "هدفنا هو بناء عالم يحبه الأطفال مليء بالحركة، سواء كان ذلك ألعاب الرولر كوستر أو العجلة أو نينتاندو، وهذا ما نركز عليه".

وظهر في المعرض التطور التكنولوجي من خلال أجهزة التحكم عن بعد أو بالهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية.

ويذكر أن قطاع الألعاب يساهم بـ3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً في الاقتصاد البريطاني.