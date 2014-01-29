أقوى وأجمل نساء العالم تبحث عن شريك

عادت عارضة الأزياء الأميركية الألمانية، هايدي كلوم، التي صنفت بحسب فوربس قبل أربع سنوات ضمن قائمة أقوى نساء العالم إلى عزوبيتها، بعد انتهاء علاقتها بحارسها الشخصي مارتن كيرستن.

وذكر المصدر أيضاً أن كلوم وكيرستن ينهيان علاقتهما المهنية وليست الشخصية، وقال إنهما "ما عادا يعملان معاً"، وشدد على أن كلاً منهما يمضي في طريقه "لكن ما زالت تجمعهما صداقة رائعة".

وأكد موقع "بيبول" الأميركي انفصال كلوم، التي تملك ثروة تتجاوز ربع مليار ريال سعودي وكيرستن، اللذين بدأت علاقتهما بعد أشهر قليلة على تقدمها بطلب الطلاق من مغني البوب البريطاني "سيل" إثر زواج دام 7 سنوات.