بان كي مون يقص شعره في كوبا.. والنساء يتفرجن

في لقطة طريفة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ظهر الأخير في أحد صالونات الحلاقة بهافانا في كوبا، وهو يقص شعره. إلا أن الظريف في تلك اللقطة، التي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن النساء تجمعن حول الضيف الأممي، فيما راح آخرون يلتقطون له الصور، احتفاء بمجيئه على ما يبدو. أما بطلة الصورة فكانت بالتأكيد، المرأة التي قصت شعر الزبون "العالمي".

وظهر بان جالساً في صالون متواضع دون نظارتيه، وواضعاً فوطة الحلاقة. وقد نُشرت الصورة كذلك على صفحة خاصة بالأمم المتحدة على موقع "تويتر".

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق أن بان كي مون، سيزور كوبا. في حين أوضح متحدث باسم بان، نهار الجمعة الماضي، أن الأمين العام سيصل إلى هافانا يوم الأحد 26 من يناير الجاري، لحضور قمة لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي.

ولفت المتحدث فرحان حق، أن بان سيلتقي مع قادة الدول الأعضاء ومع المسؤولين الكوبيين قبل أن يغادر البلاد يوم الأربعاء.