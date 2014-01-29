"نمس" يدخل السجن بسبب عدوانيته وسلوكه الانطوائي

أودع حيوان من فصيلة "النمس" في سجن بريطاني بسبب سلوكه الغاضب والانطوائي واعتدائه على الحيوانات الأخرى. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن "مسؤولي سجن دارتمور تحركوا بعدما علموا أن محمية وودسايد للحيوانات في مدينة بليموث كانت تكافح لإعادة توطين النمس في مكان جديد، ورفض أي مالك للحيوانات الأليفة اقتناءه لشراسته".

وأضافت أن النمس الملقب بـ"غاريث" يقيم الآن مع حيوانات أخرى من أقرانه في سجن دارتمور وتم تزويده بزي مشابه للسجناء، إذ تستخدم إدارة السجن هذه الحيوانات لمكافحة الفئران.

كما أشارت "بي بي سي" إلى أن غاريث نُقل إلى محمية وودسايد في مايو من العام الماضي، لكنها قررت إنهاء إقامته فيها بسبب سلوكه العدواني تجاه الحيوانات الأخرى.

وقالت مديرة محمية الحيوانات ديبي هاينس: "على رغم تعلقنا بغاريث، إلا أن قلقنا تزايد بسبب سلوكه العدواني حيال أقرانه من حيوانات النمس، ما جعلنا غير قادرين على إيواء المزيد منها في المحمية".

وأضافت: "نأمل الآن بعد أن قرر سجن دارتمور إيواءه أن يستفيد غاريث من أخطائه ويتعلم كيف يمكن أن يتمتع برفقة الحيوانات الأخرى من فصيلته". وذكرت "بي بي سي" أنه لم يتسن الحصول على تعليق من سجن دارتمور حول النمس "غاريث".

