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حاكم أرجنتيني يقيل 170 موظفاً عبر "يوتيوب"

المصدر: الأرجنتين – فرانس برس
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يبدو أن هناك طرقاً جديدة لإنهاء خدمات الموظفين. فقد أثار ألبرتو ويريتيلنك حاكم مقاطعة ريو نيغور في الأرجنتين موجة استنكار بإعلانه عبر "يوتيوب" إقالة 170 من 340 موظفاً كبيراً في المنطقة.

وبدلاً من التوجه مباشرة إلى الموظفين، بث مساء الثلاثاء شريطاً مسجلاً على موقع تبادل أشرطة الفيديو هذا موضحاً أن إجراءات التقشف هذه ضرورية لمواجهة تراجع الأموال العامة. وقال حاكم المقاطعة الواقعة في منطقة باتاغونيا في رسالته: "قررت خفض عدد الموظفين الرسميين في المقاطعة بنسبة 50 في المئة، أما الذين سيحتفظون بوظائفهم فستخفض أجورهم بنسبة 15 في المئة".

يذكر أن مقاطعة ريو نيغرو منطقة زراعية وسياحية تضم مدينة باريلوتشي في جبال الأنديس.

كلمات دالّة

#الأرجنتين, #صرف موفين, #يوتيوب

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